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ماكرون يقيم مأدبة عشاء بالإليزيه تكريمًا للسيسي والرؤساء المشاركين بمؤتمر دعم السودان

11:24 م الإثنين 17 مايو 2021
ماكرون يقيم مأدبة عشاء بالإليزيه تكريمًا للسيسي والرؤساء المشاركين بمؤتمر دعم السودان

الرئيس السيسي والرئيس الفرنسي

فرنسا - (أ ش أ)

أقام الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، مساء اليوم الاثنين، مأدبة عشاء بقصر الإليزيه، تكريما للرئيس عبد الفتاح السيسي والزعماء المشاركين في مؤتمر دعم المرحلة الانتقالية في السودان والذي عقد اليوم بالعاصمة الفرنسية باريس.

كان الرئيس السيسي وماكرون قد عقدا مباحثات بالإليزيه ظهر اليوم تناولت سبل تعزيز العلاقات في كافة المجالات والقضايا ذات الاهتمام المشترك، ومن بينها الأوضاع بمنطقة الشرق الأوسط ومكافحة الإرهاب والتطرف

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السيسي إيمانويل ماكرون مؤتمر دعم السودان مؤتمر دعم المرحلة الانتقالية

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