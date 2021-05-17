Masrawy logo white

النرويج تلغي جميع ديونها الثنائية المستحقة على السودان

06:40 م الإثنين 17 مايو 2021
النرويج تلغي جميع ديونها الثنائية المستحقة على السودان

النرويج

باريس - (أ ش أ):

ألغت النرويج جميع ديونها الثنائية المستحقة على السودان والمساهمة في تسوية الديون في إطار صندوق النقد الدولي.

وقالت وزيرة الخارجية النرويجية، إين إريكسن سوريد - في بيان لها على هامش مشاركتها في مؤتمر دعم المرحلة الانتقالية للسودان بباريس اليوم-

"نحن ملتزمون بالمساهمة في إنجاح عملية الانتقال في السودان، وتماشياً مع هذا، فقد اتّخذنا قراراً بإلغاء جميع الديون الثنائية، ونهدف للحفاظ على مستوى عالٍ من المساعدة، وهذا سيجعل السودان أحد المتلقين الرئيسيين للمساعدات التنموية النرويجية".

وأضافت الوزيرة أن النرويج ترحب بانتقال السودان نحو الديمقراطية مؤكدة دعم بلادها برنامج الإصلاح الذي تنفذه الحكومة السودانية، لذلك نتّفق مع اجتماع القادة في باريس اليوم على أن الانتقال في السودان لا رجوع فيه، وإننا – المجتمع الدولي – يجب أن نستمر في التضامُن مع شعب السودان .

هذا المحتوى من

النرويج السودان صندوق النقد الدولي وزيرة الخارجية النرويجية

الخبر التالى:

وزير الخارجية الإماراتي ونظيره الأمريكي يبحثان تطورات الأوضاع في المنطقة

كورونا.. لحظة بلحظة

1201

الإصابات الجديدة

58

الوفيات الجديدة

245721

إجمالي الإصابات

14327

إجمالي الوفيات

181478

إجمالي المتعافين

أخبار قد تهمك

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

  • عاجل:السيسي يؤكد أمام مؤتمر باريس التزام مصر بمواصلة دعم الأشقاء في السودان

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا