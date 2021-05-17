ظريف: بحثت في الفاتيكان العقوبات الأمريكية وقضية فلسطين

طهران - (د ب أ)

صرح وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف بأنه تباحث في الفاتيكان حول العقوبات الأمريكية وقضية فلسطين والحوار بين الأديان، حسبما أفادت وكالة أنباء فارس الإيرانية.

وكتب ظريف في تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" اليوم الإثنين، قائلا إن محادثاته مع بابا الفاتيكان فرنسيس ومسؤولي الفاتيكان تناولت "الأهداف والتحديات المشتركة بين الجانبين، وحوار الأديان، والوضع في فلسطين، والعقوبات الأمريكية، والتعاون الثنائي بين إيران والكرسي الرسولي".

يذكر أن وزير الخارجية الإيراني قدم خلال لقائه البابا صورة عن الظروف الناجمة عن الحظر الأمريكي الأحادي والظالم ضد الشعب الإيراني خاصة في مجال الأدوية واللقاحات، وثمّن مواقف البابا البناءة تجاه الحظر.

كما شرح ظريف الظروف الصعبة المفروضة على الشعب الفلسطيني من مختلف الأديان، موجها الشكر للبابا فرنسيس في هذا الصدد.

إلى ذلك، لم يعلن المكتب الصحفي للبابا عن محتوى المحادثة التي جرت بين البابا وبين الوزير الإيراني.

وخلال لقاء ظريف مع رئيس وزراء الفاتيكان الكردينال بارولين ووزير الخارجية جالاجر، جرى البحث وتبادل وجهات النظر حول أحدث التطورات في العلاقات الثنائية مع الفاتيكان وكذلك أوضاع المنطقة.

وأطلع وزير الخارجية الإيراني رئيس الوزراء ووزير خارجية الفاتيكان على وجهات نظر طهران حول تطورات الاتفاق النووي ومنطقة الخليج وفلسطين وغرب آسيا وأفغانستان.

من جانبه، أعرب رئيس وزراء الفاتيكان عن أمله بالمزيد من التشاور مع إيران حول القضايا ذات الاهتمام المشترك في مختلف المجالات.

وكان وزير الخارجية الإيراني قد اجرى في وقت سابق من اليوم في روما، المحطة الثانية من جولته الأوروبية، محادثات مع وزير الخارجية الإيطالي لويجي دي مايو حول العلاقات الثنائية خاصة الاقتصادية وسبل تطويرها إضافة إلى القضايا الإقليمية والدولية المهمة.

وكان ظريف قد زار مدريد المحطة الأولى من الجولة، حيث التقى خلالها وزيرتي الخارجية والصناعة الإسبانيتين.