استشهاد فلسطينيين وإصابة 10 آخرين جراء قصف للاحتلال وحدة سكنية في غزة

وكالات:

استشهد فلسطينيان اثنان، وأصيب 10 آخرون، في قصف لدولة الاحتلال الإسرائيلي استهدف وحدة سكنية مقابل مبنى وزارة الصحة الفلسطينية، في قطاع غزة.

وقالت وزارة الصحة الفلسطينية، في بيان، نقلته وكالة الأنباء الروسية، اليوم الاثنين إنه "سقط شهيدان و10 إصابات جراء القصف الإسرائيلي الذي استهدف شقة سكنية مقابل وزارة الصحة بغزة".