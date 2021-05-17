وكالات:

وافقت إدارة الرئيس الأمريكية جو بايدن على بيع أسلحة دقيقة التوجيه بقيمة 735 مليون دولار أمريكي إلى إسرائيل، الأمر الذي أثار انتقادات من بعض أعضاء مجلس النواب الديمقراطيين الرافضين لدعم حكومة بنيامين نتانياهو.

وذكرت صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية أنه تم إخطار الكونجرس الأمريكي رسميًا بصفقة بيع الأسلحة إلى إسرائيلي في الخامس من شهر مايو الجاري.

ويأتي الإعلان عن صفقة الأسلحة الأمريكية إلى إسرائيل وسط حرب تشنها تل أبيب على قطاع غزة منذ ثمانية أيام، راح ضحيتها نحو 200 قتيل فلسطيني، نصفهم تقريبا أطفال ونساء.

وبينما دعت الإدارة الأمريكية إلى وقف فوري لإطلاق النار بين حماس في قطاع غزة وإسرائيل، قالت واشنطن إن لإسرائيل الحق في الدفاع عن نفسها ضد صواريخ الفصائل الفلسطينية التي تنطلق من قطاع غزة.

ونقلت الصحيفة عن مشرع ديمقراطي في لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب الأمريكي قوله: "في الأسبوع الماضي، قتلت الضربات العسكرية الإسرائيلية العديد من المدنيين ودمرت المبنى الذي كان يضم وكالة أسوشيتيد برس".

وأضاف أن "السماح بتنفيذ هذا البيع المقترح للقنابل الذكية من دون الضغط على إسرائيل للموافقة على وقف إطلاق النار لن يؤدي إلا إلى مزيد من المجازر".

وبحسب القانون، مطلوب من الإدارة إبلاغ الكونجرس بمثل هذه المبيعات، وبمجرد تقديم الإخطار الرسمي، يكون أمام المشرعين 20 يومًا للاعتراض بقرار غير ملزم بالرفض.

وتأتي صفقة الأسلحة الأمريكية لإسرائيل وسط تنامي رفض في صفوف عدد من النواب الديمقراطيين لتقديم الدعم لحكومة يقودها نتانياهو، في خضم قضايا الفساد التي تلاحقه منذ سنوات.واشنطن بوست: صفقة أسلحة أمريكية لإسرائيل بقيمة 735 مليون دولار