الجيش الإسرائيلي يعلن اغتيال قيادي كبير بالجهاد الإسلامي

12:46 م الإثنين 17 مايو 2021
الجيش الإسرائيلي يعلن اغتيال قيادي كبير بالجهاد الإسلامي

قنابل مضيئة أطلقها الجيش الإسرائيلي

تل أبيب- (د ب أ):

أعلن الجيش الإسرائيلي اليوم الاثنين اغتيال قيادي كبير بحركة الجهاد الإسلامي الفلسطينية.

وأوضح الجيش أنه تم اغتيال "حسام أبو هربيد قائد لواء شمال قطاع غزة في حركة الجهاد الإسلامي".

الجيش الإسرائيلي اغتيال قيادي بالجهاد الإسلامي حركة الجهاد الإسلامي حسام أبو هربيد اغتيال حسام أبو هربيد القدس

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