الجيش الإسرائيلي يعلن اغتيال قيادي كبير بالجهاد الإسلامي

تل أبيب- (د ب أ):

أعلن الجيش الإسرائيلي اليوم الاثنين اغتيال قيادي كبير بحركة الجهاد الإسلامي الفلسطينية.

وأوضح الجيش أنه تم اغتيال "حسام أبو هربيد قائد لواء شمال قطاع غزة في حركة الجهاد الإسلامي".