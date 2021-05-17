الجيش الإسرائيلي يعلن اغتيال قيادي كبير بالجهاد الإسلامي
12:46 م الإثنين 17 مايو 2021
تل أبيب- (د ب أ):
أعلن الجيش الإسرائيلي اليوم الاثنين اغتيال قيادي كبير بحركة الجهاد الإسلامي الفلسطينية.
وأوضح الجيش أنه تم اغتيال "حسام أبو هربيد قائد لواء شمال قطاع غزة في حركة الجهاد الإسلامي".
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