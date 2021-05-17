كتائب القسام تعلن استهداف بارجة إسرائيلية قبالة شواطئ غزة برشقة صاروخية

وكالات:

أعلنت كتائب القسام، اليوم الاثنين، عن استهدافها بارجة إسرائيلية في عرض البحر قبالة شواطئ غزة، برشقة صاروخية.

وكانت كتائب القسام قد أعلنت قبل قليل أنها بدأت برد صاروخي كبير على إسرائيل، "ردا على العربدة الجوفاء من العدو على أهلنا في قطاع غزة الليلة الماضية، والعدوان المتواصل على شعبنا".