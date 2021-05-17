كتائب القسام تعلن استهداف بارجة إسرائيلية قبالة شواطئ غزة برشقة صاروخية
وكالات:
أعلنت كتائب القسام، اليوم الاثنين، عن استهدافها بارجة إسرائيلية في عرض البحر قبالة شواطئ غزة، برشقة صاروخية.
وكانت كتائب القسام قد أعلنت قبل قليل أنها بدأت برد صاروخي كبير على إسرائيل، "ردا على العربدة الجوفاء من العدو على أهلنا في قطاع غزة الليلة الماضية، والعدوان المتواصل على شعبنا".
الخبر التالى:تخفيف قيود كوفيد في بريطانيا وقلق جراء تفشيه في آسيا
كورونا.. لحظة بلحظة
كورونا فى مصر
-
245721
عدد المصابين
-
181478
عدد المتعافين
-
14327
عدد الوفيات
كورونا فى العالم
-
163687843
عدد المصابين
-
142126727
عدد المتعافين
-
3392534
عدد الوفيات
إعلان