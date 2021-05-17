مقتل 3 أشخاص في هجوم بسكين في مدينة يكاترينبورغ الروسية

وكالات:

عمد رجل في إحدى الحدائق العامة بمدينة يكاترينبورغ الروسية إلى مهاجمة أشخاص آخرين بسكين ما أسفر عن مقتل 3 منهم فيما تمكنت الشرطة من إصابته وإلقاء القبض عليه، حسبما نقلت روسيا اليوم الإخبارية.

وبحسب تقارير صحفية وقع الحادث بعد أن تناول عدد من الأشخاص الكحول معا، ثم اندلع خلاف بينهم فعمد أحدهم إلى طعن ثلاثة من رفاقه بسكين.

وأثناء اعتقاله قاوم منفذ الهجوم الشرطة ما أدى إلى إصابته برصاصة في صدره، وتم نقله للمستشفى.

وفي وقت سابق تحدثت المعلومات ألأولية عن تنفيذ مجهول هجوما بسكين على المارة، وتحييد منفذ الهجوم.