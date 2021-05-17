إيطاليا.. الرقص في الملاهي الليلية سيصبح ممكنا رغم الجائحة

روما- (د ب أ):

ذكرت وكالة الأنباء الإيطالية (أنسا) يوم الأحد إن الرقص في ملهى ليلي سيصبح ممكناً مرة أخرى في إيطاليا، على الرغم من جائحة فيروس كورونا، وذلك مع إطلاق رابطة مشغلي الملاهي الليلية تجربتين تتضمن أحداثا واسعة النطاق لأولئك الذين أجروا فحوصات وتلقوا التطعيم ضد كوفيد-19.

ومن المقرر أن تبدأ التجربة في 5 يونيو في مدينة جاليبولي الساحلية جنوبي إيطاليا، حيث سيتم السماح لألفي شخص بالتجمع للاحتفال في الهواء الطلق في ملهى براجا.

وتم التخطيط لإجراء تجربة أخرى في مكان مغلق في ملهى فابريك في ميلانو. ولم يتم تحديد موعد لهذا الحدث.

كما أوضحت جمعية شركات الترفيه "سيلب-فيب"، في جاليبولي في أبوليا، أنه سيتم السماح بالدخول فقط لعشاق الرقص الذين يمكنهم إظهار نتيجة حديثة سلبية لفحص فيروس كورونا أو بطاقة التطعيم الخاصة بهم.

ولن يكون داخل هذه الأماكن مسافات أمان محددة، ولكن يجب على الضيوف ارتداء الكمامات.

وسيتم إجراء فحوصات كورونا مرة أخرى عند مغادرة الملهى.

ومن المقرر إجراء محادثات لخبراء مع الحكومة اليوم الاثنين في روما، والتي قد تتناول أيضًا تغيير موعد الإغلاق - ربما إلى الساعة 11 مساءً.