الهند تسجل أقل من 300 ألف حالة إصابة يومية بفيروس كورونا لأول مرة منذ أبريل الماضي
نيودلهي-(د ب أ):
أعلنت وزارة الصحة الهندية اليوم الإثنين تسجيل 281 ألف حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية.
وتعد هذه أول مرة منذ 21 أبريل الماضي تسجل فيها الهند حصيلة إصابات أقل من 300 ألف حالة.
وبذلك يبلغ إجمالي حالات الاصابة 24 مليون و965 ألفا و463 حالة.
ونقلت صحيفة تايمز أوف انديا عن الوزارة القول إنه تم تسجيل 4106 حالات وفاة بالفيروس، ليبلغ إجمالي حالات الوفاة 274 ألفا و390 حالة.
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