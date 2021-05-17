جونز هوبكنز: إجمالي إصابات كورونا حول العالم يبلغ 162 مليونا و788 ألفا و478 حالة
واشنطن-(أ ش أ):
أعلنت جامعة جونز هوبكنز الأمريكية أن إجمالي حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) حول العالم ارتفع إلى 162 مليونا و788 ألفا و478 حالة.
وأفادت الجامعة -حسبما نشرت على موقعها الإلكتروني اليوم الإثنين- بأن إجمالي الوفيات جراء الإصابة بالفيروس حول العالم ارتفع إلى 3 ملايين و375 ألفا و243 حالة.
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