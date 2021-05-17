جيش الاحتلال الإسرائيلي يقصف منازل 9 من كبار قادة حماس في غزة

تل أبيب- (د ب أ):

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي أنه شن هجمات على أهداف واسعة النطاق في قطاع غزة خلال الساعات الأولى من صباح اليوم الاثنين، فيما واصل النشطاء الفلسطينيون إطلاق الصواريخ باتجاه إسرائيل.

وعلى الرغم من الدعوات الدولية لوقف إطلاق النار، لم تظهر أي إشارات على توقف الصراع الذي اندلع قبل أسبوع تقريبًا.

وقال جيش الاحتلال إنه قصف منازل تسعة من كبار قادة حركة حماس خلال الليل. وقال الجيش الإسرائيلي إن بعضها يستخدم كمخابئ للأسلحة.

وأعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أمس الأحد أنه تم استهداف أكثر من 1500 هدف في قطاع غزة. وقال إن العملية ستستمر "بكامل قوتها".

وقال الجانب الفلسطيني إن الضربات الجوية هي الأعنف حتى الآن في غزة المكتظة بالسكان.

وتم إطلاق ما لا يقل عن 3100 صاروخ على إسرائيل منذ يوم الاثنين الماضي، بحسب الجيش الإسرائيلي.

وقال الجانبان إن الهجمات الصاروخية هي الأشد خطورة على الإطلاق.

واستُشهد ما لا يقل عن 192 شخصًا في غزة، وفقًا لوزارة الصحة في القطاع الساحلي.

وقالت الوزارة إن 42 فلسطينيا استُشهدوا مساء السبت وحده في هجمات لجيش الاحتلال الإسرائيلي على منازل في غزة.

وفي اسرائيل أسفر إطلاق الصواريخ من غزة عن مقتل 10 أشخاص في منذ يوم الاثنين الماضي، وفقا لرجال الإنقاذ.

وتلقي إسرائيل باللوم على حركة المقاومة الإسلامية (حماس) التي تسيطر على قطاع غزة في شن أي هجمات من هناك. وتصنف إسرائيل والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي الحركة كمنظمة إرهابية.

ولم تسفر الجهود الدبلوماسية الدولية لتهدئة التوترات عن تأثير واضح حتى الآن.​