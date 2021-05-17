كوريا الجنوبية تسجل 619 إصابة جديدة بفيروس كورونا

04:35 ص الإثنين 17 مايو 2021
كوريا الجنوبية تسجل 619 إصابة جديدة بفيروس كورونا

فيروس كورونا

سول-(د ب أ):

أعلنت وكالة مكافحة الأمراض والوقاية منها في كوريا الجنوبية اليوم الإثنين تسجيل 619 إصابة جديدة بكوفيد-19 خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، ليرتفع إجمالي الاصابات في البلاد إلى 132 ألفا و 290 حالة.

وذكرت وكالة أنباء يونهاب الكورية الجنوبية أن البلاد شهدت 3 حالات وفاة إضافية بالمرض، ما يرفع إجمالي الوفيات إلى 1903 .

كما تعافي من المرض 399 شخصا خلال نفس الفترة ليرتفع إجمالي المتعافين إلى 122 الفا و 163 حالة.

وقد حصل حتى الآن 3 ملايين و 733 ألفا و 806 أشخاص على أول جرعة من لقاحات فيروس كورونا، أي نحو 3ر7% من تعداد سكان البلاد، وذلك منذ بدء برنامج التطعيم في 26 فبراير الماضي.

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