فجرا.. ٥٠ غارة للاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة

02:54 ص الإثنين 17 مايو 2021
فجرا.. ٥٠ غارة للاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة

قصف غزة

وكالات:

شنت طائرات الاحتلال فجر اليوم الاثنين، سلسلة غارات عنيفة على مناطق عدة في قطاع غزة.

واستهدفت طائرات الاحتلال الإسرائيلي مواقعا للمقاومة وأراضي وشوارع عامة على البحر بأكثر من 50 غارة إسرائيلية حتى اللحظة على القطاع حسبما ذكرت وكالة أنباء "معًا" الفلسطينية

وشوهدت ألسنة دخان كثيفة وأصوات انفجارات كبيرة في مناطق مختلفة من مدينة غزة بفعل القصف الجوي الإسرائيلي.​

غزة لاحتلال الإسرائيلي سرائيل لسطين

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