مقتل شخصين في انهيار مدرج بكنيس يهودي قرب القدس

تل أبيب - (د ب أ)

قال عمال إنقاذ إن شخصين على الأقل لقيا حتفهما جراء انهيار منصة في معبد يهودي بالقرب من القدس.

وذكرت هيئة الإنقاذ الإسرائيلية، مساء اليوم الأحد أن القتيلين هما رجل يبلغ من العمر 40 عامًا وطفل في الـ12 عامًا.

وأضافت أن 167 شخصًا جرحوا ونقلوا إلى المستشفى، ومن بينهم خمسة أشخاص في حالة خطيرة.

وبحسب الشرطة، كان هناك الكثير من الأشخاص في المنصة. وقد بدأت التحقيقات للوصول إلى أسباب الحادث.

ووقع الحادث فى مستوطنة جيفات زئيف الإسرائيلية فى الضفة الغربية. وتقع المستوطنة في شمال غرب القدس.