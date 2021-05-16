روسيا تدعو لوقف إراقة الدماء في غزة وتطالب باجتماع عاجل للرباعية الدولية

موسكو - (د ب أ)

دعت روسيا اليوم الأحد إلى إنهاء فوري لأعمال العنف في الصراع بالشرق الأوسط بين الإسرائيليين والفلسطينيين، ووقف إراقة الدماء في قطاع غزة، مطالبة بعقد اجتماع عاجل للرباعية الدولية الخاصة بالمنطقة.

وكتب نائب وزير الخارجية الروسى سيرجي فيرشينين على تويتر اليوم الأحد يقول "المهمة ذات الأولوية تتمثل فى إنهاء إراقة الدماء". وقال إنه يجب على جميع الأطراف الالتزام بالقانون الدولي لمنع الأضرار التي تلحق بالمدنيين وكذلك البنية التحتية التي تستخدمها وسائل الإعلام.

واستطرد المسؤول الروسي يقول "ندين بشدة استخدام القوة"، مشيرًا إلى أن الموقف المتصاعد يمثل مصدر قلق بالغ.

وعزا التطورات الراهنة إلى عدم وجود مفاوضات بين طرفي الصراع مؤكدًا على أنه ليس هناك بديل عن تسوية سياسية للخلافات القائمة.

وذكر فيرشينين أنه من أجل تهدئة الوضع، ترى روسيا أنه من المهم عقد اجتماع عاجل للجنة الرباعية للشرق الأوسط. وتتكون المجموعة من الولايات المتحدة وروسيا والأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي.