واشنطن تشكر مصر على جهودها لتهدئة الأوضاع بغزة
وكالات:
أعرب وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، عن شكره لجهود مصر لتهدئة الأوضاع ووقف التصعيد في غزة.
وقالت وزارة الخارجية الأمريكية، في بيان، نقلته قناة الشرق السعودية، إن الوزير أنتوني بلينكن ناقش مع وزير الخارجية المصري سامح شكري ضرورة خفض التصعيد في غزة.
وأكد بلينكن لشكري على أهمية الشراكة الاستراتيجية القوية بين واشنطن والقاهرة.
وكان وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله، بحث مع وزير خارجية الولايات المتحدة الأمريكية أنتوني بلينكن، اليوم الأحد، العلاقات الاستراتيجية بين الرياض وواشنطن، وسُبل تعزيزها في المجالات كافة.
وذكرت وكالة الأنباء السعودية أن الجانبين بحثا أيضا -خلال اتصال هاتفي- أبرز المستجدات، وفي مقدمتها تطورات الأوضاع في فلسطين، والمستجدات في المنطقة.
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