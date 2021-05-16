وزيرا خارجية السعودية وأمريكا يبحثان الأوضاع في فلسطين

وكالات

أجرى السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية السعودي، اتصالاً هاتفيًا، اليوم الأحد، بوزير خارجية الولايات المتحدة الأمريكية أنتوني بلينكن.

ووفقًل لوكالة الأنباء السعودية "واس" فإن الوزيران استعرضا خلال الاتصال، العلاقات الاستراتيجية بين المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة الأمريكية وسُبل تعزيزها في المجالات كافة، بالإضافة إلى أبرز المستجدات وفي مقدمتها تطورات الأوضاع في فلسطين، والمستجدات في المنطقة.

وتشهد الأراضي الفلسطينية تصعيدًا إسرائيليًا وصفته صحف غربية بأنه "الأعنف منذ الحرب على غزة في 2014"، بعدما شنت دولة الاحتلال عدوان عسكري واسع النطاق على القطاع، استهدف مبانٍ ومنشآت فلسطينية وأدى إلى استشهاد مئات الفلسطينيين.

ومنذ أكثر من شهر مضى، بدأ الاحتلال الإسرائيلي بتنفيذ مخطط استيطاني جديد، في منطقة الشيخ جراح بالقدس الشرقية، بعد زعمه عدم أحقية بعض العائلات الفلسطينية بتملك المنازل القاطنة فيها بالأساس.