بكين تأسف لعرقلة واشنطن إصدار بيان مجلس الأمن الخاص بالصراع في فلسطين

09:36 م الأحد 16 مايو 2021
بكين تأسف لعرقلة واشنطن إصدار بيان مجلس الأمن الخاص بالصراع في فلسطين

وزير الخارجية الصيني وانغ يي

بكين - (ا ف ب)

خلال اجتماع عبر الفيديو، أعرب الأحد وزير الخارجية الصيني وانغ يي الذي تتولى بلاده الرئاسة الدورية لمجلس الأمن عن أسفه لقيام الولايات المتحدة بعرقلة إصدار بيان لمجلس الأمن الدولي حول النزاع بين الاحتلال الإسرائيلي والفلسطينيين. وطالب ببذل مزيد من الجهود الدولية لوقف دوامة العنف، كما أكد على استعداد الصين لاستضافة مفاوضات بين ممثلين لكل من إسرائيل والفلسطينيين.

"دولة واحدة"

وقال وزير الخارجية الصيني وانغ يي الذي تتولى بلاده الرئاسة الدورية لمجلس الأمن خلال اجتماع للأخير عبر الفيديو "بكل أسف، فقط بسبب عرقلة دولة واحدة، لم يتمكن مجلس الأمن من التحدث بصوت واحد". وأضاف "ندعو الولايات المتحدة إلى تحمل مسؤولياتها".

وعمدت الولايات المتحدة إلى إرجاء اجتماع مجلس الأمن منذ الأسبوع الماضي ولم تظهر حماسة لإصدار بيان.

"تحرك قوي"

وقالت إدارة الرئيس جو بايدن إنها تعمل في الكواليس لتهدئة الوضع، معلنة أن من حق إسرائيل الدفاع عن نفسها ردًا على الهجمات الصاروخية لحركة حماس.

وطالب وزير الخارجية الصيني بوقف فوري لإطلاق النار مناشدا مجلس الأمن القيام بـ"تحرك قوي" يشمل تكرار تأييده لحل الدولتين. وأكد استعداد الصين لاستضافة مفاوضات بين ممثلين لكل من إسرائيل والفلسطينيين.

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