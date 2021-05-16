جيش الاحتلال الإسرائيلي: محمد ضيف ويحيى السنوار على قائمة الاستهداف

وكالات

أعلن قائد جيش الاحتلال الإسرائيلي أفيف كوخافي، مساء الأحد، أن محمد ضيف القائد العام لكتائب "القسام" ويحيى السنوار قائد حركة "حماس" في قطاع غزة، على قائمة الاستهداف للجيش الإسرائيلي، حسبما ذكرت قناة "الغد".

وكان الجيش الإسرائيلي أعلن أمس السبت قصف منزل خليل الحية، نائب رئيس حركة "حماس" يحيى السنوار، في حي الشجاعية بغزة.

وأعلن جيش الاحتلال مساء اليوم، أن حركتا حماس والجهاد الإسلامي أطلقتا 2968 صاروخًا على إسرائيل منذ بدء المعركة يوم الاثنين الماضي وحتى اليوم.