60 إصابة على الأقل بينهم 10 في حالة خطرة بحادث بكنيس يهودي

08:03 م الأحد 16 مايو 2021
60 إصابة على الأقل بينهم 10 في حالة خطرة بحادث بكنيس يهودي

أفراد في خدمات الطوارئ ينقلون أحد المصابين في حادث

وكالات

أصيب نحو 60 شخصًا على الأقل في حادث انهيار مدرج في كنيس يهودي في مستوطنة جفعات زئيف في الضفة الغربية المحتلة، حسبما ذكرت شبكة "يورونيوز".

وقالت الأجهزة الطبية الإسرائيلية إنه بينما كان يجتمع مئات المؤمنين اليهود في مستوطنة جفعات زئيف للاحتفال بعيد شافوعوت (عيد الأسابيع) انهارت المنصة التي تواجد عليها نحو 600 شخص.

وتقول المصادر إن عشرة أشخاص إصابتهم قوية، وهم في حالة صحية حرجة، بينما باقي الإصابات الأخرى طفيفة.

ويأتي هذا الحادث بعد أقل من شهر من تدافع هائل اسفر عن 45 قتيلا بينهم أطفال، خلال مراسم حج كان يشارك فيها آلاف اليهود على جبل ميرون (الجرمق) في شمال إسرائيل.

حادث بكنيس يهودي انهيار مدرج الضفة الغربية مستوطنة جفعات زئيف إسرائيل

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