60 إصابة على الأقل بينهم 10 في حالة خطرة بحادث بكنيس يهودي

أفراد في خدمات الطوارئ ينقلون أحد المصابين في حادث

وكالات

أصيب نحو 60 شخصًا على الأقل في حادث انهيار مدرج في كنيس يهودي في مستوطنة جفعات زئيف في الضفة الغربية المحتلة، حسبما ذكرت شبكة "يورونيوز".

وقالت الأجهزة الطبية الإسرائيلية إنه بينما كان يجتمع مئات المؤمنين اليهود في مستوطنة جفعات زئيف للاحتفال بعيد شافوعوت (عيد الأسابيع) انهارت المنصة التي تواجد عليها نحو 600 شخص.

وتقول المصادر إن عشرة أشخاص إصابتهم قوية، وهم في حالة صحية حرجة، بينما باقي الإصابات الأخرى طفيفة.

ويأتي هذا الحادث بعد أقل من شهر من تدافع هائل اسفر عن 45 قتيلا بينهم أطفال، خلال مراسم حج كان يشارك فيها آلاف اليهود على جبل ميرون (الجرمق) في شمال إسرائيل.