الخارجية تعزي سلطنة بروناي في وفاة سفيرها بالقاهرة

07:53 م الأحد 16 مايو 2021
الخارجية تعزي سلطنة بروناي في وفاة سفيرها بالقاهرة

وزارة الخارجية المصرية

القاهرة - (ا ش أ):

أعرب السفير حافظ المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية عن تعازيه لسلطنة بروناي في وفاة السفير عبدالقهار بن حاج حسين، سفير سلطنة بروناي دار السلام بالقاهرة.

وكتب حافظ -في تدوينة عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي (تويتر) اليوم الأحد- "أعرب عن خالص تعازينا لسلطنة بروناي الصديقة في وفاة السفير عبدالقهار بن حاج حسين، سفير سلطنة بروناي دار السلام بالقاهرة، داعين المولى عزّ وجلّ أن يتغمده بواسع رحمته، وأن يُسكنه فسيح جناته، وأن يُلهم أسرته خالص الصبر والسلوان".

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وزارة الخارجية المصرية سلطنة بروناي السفير عبدالقهار بن حاج حسين سفير سلطنة بروناي بالقاهرة

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