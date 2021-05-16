الخارجية تعزي سلطنة بروناي في وفاة سفيرها بالقاهرة
القاهرة - (ا ش أ):
أعرب السفير حافظ المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية عن تعازيه لسلطنة بروناي في وفاة السفير عبدالقهار بن حاج حسين، سفير سلطنة بروناي دار السلام بالقاهرة.
وكتب حافظ -في تدوينة عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي (تويتر) اليوم الأحد- "أعرب عن خالص تعازينا لسلطنة بروناي الصديقة في وفاة السفير عبدالقهار بن حاج حسين، سفير سلطنة بروناي دار السلام بالقاهرة، داعين المولى عزّ وجلّ أن يتغمده بواسع رحمته، وأن يُسكنه فسيح جناته، وأن يُلهم أسرته خالص الصبر والسلوان".
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