الجزائر تسجل 117 إصابة بـ(كورونا) و8 حالات وفاة في يوم واحد

07:26 م الأحد 16 مايو 2021
الجزائر تسجل 117 إصابة بـ(كورونا) و8 حالات وفاة في يوم واحد

فحص فيروس كورونا في الجزائر

الجزائر - (أ ش أ):

أعلن الدكتور جمال فورار الناطق باسم اللجنة العلمية الجزائرية لمتابعة فيروس (كورونا)، اليوم الأحد تسجيل 117 حالة إصابة بالفيروس و6 حالات وفاة في يوم واحد.

وقال فورار -في مؤتمره الصحفي اليومي- إن إجمالي الإصابات ارتفع إلى 125 ألفا و311 حالة، بينما ارتفع إجمالي الوفيات إلى 3374 حالة وفاة.

وأضاف فورار أن إجمالي الحالات التي تماثلت للشفاء بلغ 87 ألفا و359 حالة، بعد شفاء 108 حالات خلال يوم واحد، موضحا أن أغلب الوفيات من بين كبار السن، مشيرا إلى وجود 22 مصابا في العناية المركزة.

كانت أعلى حصيلة للإصابات بـ(كورونا) في الجزائر قد بلغت 1133 حالة إصابة في يوم واحد، وتم تسجيلها في 24 نوفمبر الماضي.

يذكر أن أغلب الإصابات كانت تتركز في ولاية البليدة، التي تبعد عن الجزائر العاصمة 36 كيلومترا غربا، وتم فرض حجر صحي كامل عليها منذ يوم 24 مارس 2020 لمدة شهر، بسبب انتشار حالات الإصابة بها.

وتفرض السلطات الجزائرية حظرا للتجوال بسبب الكورونا من منتصف الليل إلى 4 صباحا في 19 ولاية من بينها الجزائر العاصمة.

هذا المحتوى من

فيروس كورونا في الجزائر الجزائر فيروس كورونا كوفيد19

الخبر التالى:

4 شهداء في غارتين إسرائليتين على رفح وبيت حانون
Corno symptom

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 244520

    عدد المصابين

  • 180577

    عدد المتعافين

  • 14269

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 163142091

    عدد المصابين

  • 141433932

    عدد المتعافين

  • 3382455

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

  • عاجل:وقف التوسع الاستيطاني وحل الدولتين.. رسالة مصر في مجلس الأمن حول فلسطين (فيديو)

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا