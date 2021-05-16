سيارات الإسعاف بمحيط كنيس يهودي بعد انهيار مدرج (فيديو)

07:19 م الأحد 16 مايو 2021
سيارات الإسعاف بمحيط كنيس يهودي بعد انهيار مدرج (فيديو)

صورة من محتوى الفيديو

وكالات

وصلت عشرات سيارات الإسعاف إلى محيط كنيس يهودي في مستوطنة جفعات زئيف في الضفة الغربية المحتلة، الذي انهار مدرج به أثناء وجود مئات اليهود داخله اليوم الأحد، وأثار الحادث فوضى عارمة في المكان، حسبما ذكرت "سبوتنيك" الروسية في نسختها الإنجليزية.

وذكرت السلطات الإسرائيلية، وفقًا لـ"سبوتنيك" أن ما بين 40 إلى 60 شخصًا أصيبوا في أعقاب انهيار مدرجات في كنيس يهودي في جفعات زئيف.

وتُظهر اللقطات سقوط مئات المصلين المحتشدين في قاعات الكنيس وهم يرقصون على أنغام الموسيقى.

سيارات الإسعاف محيط كنيس يهودي انهيار مدرج مستوطنة جفعات زئيف الضفة الغربية إسرائيل

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