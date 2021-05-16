سيارات الإسعاف بمحيط كنيس يهودي بعد انهيار مدرج (فيديو)
وكالات
وصلت عشرات سيارات الإسعاف إلى محيط كنيس يهودي في مستوطنة جفعات زئيف في الضفة الغربية المحتلة، الذي انهار مدرج به أثناء وجود مئات اليهود داخله اليوم الأحد، وأثار الحادث فوضى عارمة في المكان، حسبما ذكرت "سبوتنيك" الروسية في نسختها الإنجليزية.
وذكرت السلطات الإسرائيلية، وفقًا لـ"سبوتنيك" أن ما بين 40 إلى 60 شخصًا أصيبوا في أعقاب انهيار مدرجات في كنيس يهودي في جفعات زئيف.
وتُظهر اللقطات سقوط مئات المصلين المحتشدين في قاعات الكنيس وهم يرقصون على أنغام الموسيقى.
כנראה אירוע רב נפגעים בביהכ"נ קארלין סטולין בגבעת זאב pic.twitter.com/tmJ2YBxUNO— דובי. ה. Doby H (@DobyH1) May 16, 2021
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