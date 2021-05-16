روسيا تجدد استعدادها لاستضافة مفاوضات فلسطينية إسرائيلية

موسكو - (أ ش أ):

جددت روسيا، اليوم الأحد، إعلان استعدادها لاستضافة محادثات مباشرة بين فلسطين وإسرائيل على أراضيها، واقترحت اجتماعا للرباعية الدولية في أقرب وقت ممكن.

جاء ذلك خلال كلمة نائب وزير الخارجية الروسي سيرجي فيرشينين، خلال اجتماع استثنائي رفيع المستوى لمجلس الأمن الدولي عبر خاصية الفيديو كونفرنس، حول تسوية الوضع الفلسطيني الإسرائيلي، وفقا لوكالة الأنباء الروسية "سبوتنيك".

وقال فيرشينين إنه من المهم عقد اجتماع عاجل للجنة الرباعية للوسطاء الدوليين على المستوى الوزاري، مضيفا: "إنه لتنسيق اللجنة الرباعية مع الوسطاء الإقليميين الرئيسيين، نقترح أيضا إنشاء اجتماع وزاري بتنسيق موسع بمشاركة الدول الرائدة في المنطقة".

وأعرب فيرشينين عن إدانة روسيا بشدة استخدام القوة ضد المدنيين، مشيرا إلى أن التدهور السريع للوضع في منطقة الصراع، والذي أدى إلى مواجهة مسلحة وسقوط العديد من الضحايا، يثير قلقا عميقا في موسكو، مشددا على ضرورة وقف القتال فورا.