نتنياهو: مبنى غزة الذي يضم مكاتب لوسائل إعلام "هدف مشروع"

06:34 م الأحد 16 مايو 2021
نتنياهو: مبنى غزة الذي يضم مكاتب لوسائل إعلام "هدف مشروع"

بنيامين نتنياهو

واشنطن - (د ب أ)

رفض رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الانتقادات الموجهة لغارة جوية إسرائيلية استهدفت مبنى شاهقًا يستضيف مكاتب إعلامية أجنبية في قطاع غزة.

وقال نتنياهو لقناة "سي بي اس" التلفزيونية الأمريكية اليوم الأحد إن المبنى استضاف "مكتب استخبارات لمنظمة إرهابية فلسطينية ( حماس) التي تدير وتنظم هجمات إرهابية ضد المدنيين الإسرائيليين.

وأضاف "لذلك فهو هدف مشروع تمامًا".

وذكر نتنياهو أن إسرائيل حذرت الموجودين في المبنى قبل شن الهجوم.

وأضاف "نحن نستهدف منظمة إرهابية تستهدف مدنيين لدينا وتختبئ وراءهم وتستخدمهم دروعًا بشرية".

وكان قد تم تدمير برج الجلاء، الذي يضم مكاتب وكالة الأنباء الأمريكية "أسوشيتد برس" ومحطة التلفزيون القطرية قناة الجزيرة، من بين مكاتب إعلامية أخرى، في هجوم لسلاح الجو الإسرائيلي على المبنى يوم أمس السبت.

بنيامين نتنياهو غزة القدس فلسطين إسرائيل وسائل إعلام

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