واشنطن بمجلس الأمن: محادثات جادة مع أطرافًا لوقف إطلاق النار بين إسرائيل والفلسطينيين

06:12 م الأحد 16 مايو 2021
واشنطن بمجلس الأمن: محادثات جادة مع أطرافًا لوقف إطلاق النار بين إسرائيل والفلسطينيين

ليندا جرينفيلد

وكالات

أكدت المندوبة الأمريكية الدائمة بالأمم المتحدة ليندا جرينفيلد، أن هناك اتصالات مع القادة الفلسطينيين والإسرائيليين ومع أطراف في المنطقة، وأنه لا بد من احترام الوضع القائم في الأراضي المقدسة.

وقالت ليندا جرينفيلد، في كلمتها بجلسة مجلس الأمن لمناقشة الأوضاع في الأراضي الفلسطينية والاعتداءات الإسرائيلية على الفلسطينيين، إن الولايات المتحدة منخرطة مع عدة أطراف منها مصر، من أجل التوصل لوقف إطلاق النار.

وأشارت إلى أن بلادها قلقة من العنف الطائفي في إسرائيل، وأنه على طرفي الأزمة العودة إلى العمل بحسن نية باتجاه حل الدولتين.

ودعت كل الأطراف إلى حماية المدنيين واحترام القانون الدولي، كما دعت إلى حماية المؤسسات الإعلامية.

ليندا جرينفيلد مجلس الأمن الاحتلال الإسرائيلي فلسطين القدس
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