الصين بمجلس الأمن: حل الدولتين هو الحل الأمثل للمضي قدمًا

05:56 م الأحد 16 مايو 2021
الصين بمجلس الأمن: حل الدولتين هو الحل الأمثل للمضي قدمًا

وزير الخارجية الصيني وانغ يي

وكالات

أكد عضو مجلس الدولة، وزير الخارجية الصيني وانغ يي، على أنه يتعين على مجلس الأمن إعادة التأكيد على حل الدولتين، وحث الفلسطينيين والإسرائيليين على استئناف محادثات السلام على أساس هذا الحل في أقرب وقت.

وأشار وزير الخارجية الصيني، في كلمته بجلسة مجلس الأمن الافتراضية لمناقشة الأوضاع والأحداث الأخيرة بين إسرائيل والفلسطينيين، إلى أن حل الدولتين هو الحل الأمثل للمضي قدما وللشعب الفلسطيني الحق في إقامة دولته.

وقال إن الوضع الحالي لا يمكن أن يستمر وندعو لإنشاء دولة فلسطينية ذات سيادة.

وانغ يي الصين الاحتلال الإسرائيلي فلسطين غزة مجلس الأمن

الخبر التالى:

فيديو | حادث دهس بسيارة أصاب 6 أفراد من شرطة الاحتلال الإسرائيلي بحي الشيخ جراح​
Corno symptom

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 244520

    عدد المصابين

  • 180577

    عدد المتعافين

  • 14269

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 163142091

    عدد المصابين

  • 141433932

    عدد المتعافين

  • 3382455

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

  • عاجل:وقف التوسع الاستيطاني وحل الدولتين.. رسالة مصر في مجلس الأمن حول فلسطين (فيديو)

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا