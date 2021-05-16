الصين بمجلس الأمن: حل الدولتين هو الحل الأمثل للمضي قدمًا
وكالات
أكد عضو مجلس الدولة، وزير الخارجية الصيني وانغ يي، على أنه يتعين على مجلس الأمن إعادة التأكيد على حل الدولتين، وحث الفلسطينيين والإسرائيليين على استئناف محادثات السلام على أساس هذا الحل في أقرب وقت.
وأشار وزير الخارجية الصيني، في كلمته بجلسة مجلس الأمن الافتراضية لمناقشة الأوضاع والأحداث الأخيرة بين إسرائيل والفلسطينيين، إلى أن حل الدولتين هو الحل الأمثل للمضي قدما وللشعب الفلسطيني الحق في إقامة دولته.
وقال إن الوضع الحالي لا يمكن أن يستمر وندعو لإنشاء دولة فلسطينية ذات سيادة.
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