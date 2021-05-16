تونس تدعو المجموعة الدولية ومجلس الأمن لتوفير الحماية للفلسطينيين

05:50 م الأحد 16 مايو 2021
تونس تدعو المجموعة الدولية ومجلس الأمن لتوفير الحماية للفلسطينيين

وزير الخارجية التونسي عثمان الجرندي

وكالات

جدد وزير الخارجية التونسي عثمان الجرندي، مساء الأحد، إدانة بلاده الشديدة لممارسات سلطات الاحتلال في الأراضي الفلسطينية المحتلة والضفة وقطاع غزة.

وأكد الجرندي، في كلمته بجلسة مجلس الأمن الافتراضية لمناقشة الأحداث الأخيرة في فلسطين، أن ما يعيشه الفلسطينيون حاليًا هو تكرار لما عاشوه على امتداد عقود، مضيفًا أنه من الواجب السياسي والأخلاقي والقانوني تحديد المسؤوليات.

ودعا المجموعة الدولية ومجلس الأمن إلى توفير الحماية اللازمة للشعب الفلسطيني، وتحمل مسوؤلياتهما وحمل إسرائيل على إنهاء الاحتلال.

وأشار إلى أن تونس ستواصل جهودها لوقف فوري لإطلاق النار، وأنها ملتزمة بمواصلة المساعي البناءة حتى تحقيق تسوية شاملة وعادلة.

وكانت تونس العضو غير الدائم بمجلس الأمن الدولي، أجرت اتصالات السبت مع وزراء خارجية عدد من الدول العربية والإسلامية في مسعى لتنسيق المواقف قبل اجتماع المجلس يوم غد الأحد بشأن العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة وأعمال العنف ضد الفلسطينيين في القدس الشرقية.

وزير الخارجية التونسي تونس مجلس الأمن عثمان الجرندي فلسطين القدس

الخبر التالى:

وقف التوسع الاستيطاني وحل الدولتين.. رسالة مصر في مجلس الأمن حول فلسطين (فيديو)
Corno symptom

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 244520

    عدد المصابين

  • 180577

    عدد المتعافين

  • 14269

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 163142091

    عدد المصابين

  • 141433932

    عدد المتعافين

  • 3382455

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

  • عاجل:وقف التوسع الاستيطاني وحل الدولتين.. رسالة مصر في مجلس الأمن حول فلسطين (فيديو)

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا