الأردن يحمل الاحتلال الإسرائيلي مسؤولية الوضع القانوني في القدس

وكالات:

أكد وزير خارجية الأردن، أيمن الصفدي، أن الاحتلال الإسرائيلي يتحمل مسؤولية الوضع القانوني القائم في القدس.

‏وأضاف، في كلمة خلال جلسة افتراضية بمجلس الأمن، أن "السلام لن يتحقق بمحاولة تغيير الوضع القانوني للمقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس المحتلة".

‏وأكد الصفدي أن "السلام العادل والدائم ضرورة إقليمية ودولية ولن يتحقق ببناء المستوطنات".

من جهته، أكد وزير الخارجية، سامح شكري، أن الضفة الغربية والقدس شهدتا توسعا كبيرا في سياسة التهجير القسري والاستيلاء على المنازل.

وأضاف شكري خلال كلمة أمام جلسة افتراضية لمجلس الأمن تبحث الأزمة في الشرق الأوسط، أن الأراضي الفلسطينية المحتلة عانت تدهورا كبيرا على كافة المستويات خلال الفترة الماضية.

وأكد شكري، أنه لا استقرار أو سلام في المنطقة بدون حل القضية الفلسطينية.