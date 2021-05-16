شكري: القضية الفلسطينية شهدت انتكاسات عبر تاريخها وحل الدولتين أفضل الحلول

وكالات

قال وزير الخارجية سامح شكري، إن القضية الفلسطينية شهدت انتكاسات متتالية عبر تاريخها وهو ما أوصلنا إلى المشهد الحالي، مضيفًا أن حل الدولتين لا زال هو الخيار العملي الوحيد للاحتقان الحالي.

وتابع شكري خلال كلمته في جلسة لمجلس الأمن لمناقشة الاعتداءات الإسرائيلية على قطاع غزة والضفة والقدس، أن التهجير القسري سياسة إسرائيلية ممنهجة.