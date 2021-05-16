لندن تؤكد انها لم تتأخر في التحرك لمكافحة المتحور الهندي

لندن- (أ ف ب):

أكدت الحكومة البريطانية، الأحد، أنها واثقة من فعالية اللقاحات المضادة لكورونا في مكافحة المتحور الهندي للفيروس في المملكة المتحدة القلقة قبل مرحلة جديدة كبرى من تخفيف إجراءات العزل.

وارتفع عدد الحالات المنسوبة إلى المتحور الهند في المملكة المتحدة من 520 الأسبوع الماضي إلى 1313 هذا الأسبوع، وفقًا لوزارة الصحة البريطانية.

وقال وزير الصحة مات هانكوك ل"بي بي سي" أنه "إذا تم تطعيم الأشخاص مرتين (...) لدينا ثقة متزايدة استنادًا إلى البيانات المخبرية الأولى (...) بأن اللقاحات فعالة ضد المتحور الهندي".

ولوقف انتشار المتحور الهندي سيتم تقليص الفترة الفاصلة بين جرعتي اللقاح (حتى ثلاثة أشهر أصلا) إلى ثمانية أسابيع للأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن خمسين عامًا والأكثر ضعفًا، بينما سيتم تكثيف فحوص كشف الإصابة في المناطق المتضررة.

وقال هانكوك ان المتحور الهندي "أكثر قدرة على العدوى بشكل واضح". واضاف لشبكة سكاي نيوز إنه يمكن أن "ينتشر كالنار في الهشيم بين المجموعات غير المحصنة".وأضاف "لهذا السبب يتعين علينا تطعيم أكبر عدد من الأشخاص خصوصا الذين يمكن أن يحتاجوا إلى دخول المستشفى".

وتلقى أكثر من 36 مليون شخص الجرعة الأولى من اللقاح ضد كوفيد-19 منذ إطلاق حملة التلقيح مطلع ديسمبر، و20 مليونا الجرعة الثانية.

في مواجهة تفشي المتحور الهندي الذي شكل ضربة قبل مرحلة رئيسية جديدة في تخفيف إجراءات الحجر في إنكلترا الإثنين، دافعت الحكومة البريطانية عن نفسها الأحد من تهمة التأخر في اتخاذ إجراءات لتشديد القيود على المسافرين القادمين إلى تركيا.

وفي 19 أبريل قررت الحكومة وضع الهند على القائمة الحمراء للدول التي يحظر دخول مواطنيها إلى المملكة المتحدة باستثناء المقيمين المضطرين للقيام بحجر صحي في فندق لمدة 10 أيام. وكان بدأ تطبيق الإجراء مطلع أبريل في باكستان وبنغلادش المجاورين.

"احتمال واقعي"

جاء الاعلان في اليوم الذي ألغى فيه رئيس الوزراء بوريس جونسون زيارته الرسمية للهند، أول رحلة مهمة له إلى الخارج، بسبب تفاقم الوباء في هذا البلد.

ونفى وزير الصحة مات هانكوك الأحد أن يكون تم إرجاء قرار وضع الهند على القائمة الحمراء بسبب زيارة الزعيم المحافظ. وقال لقناة سكاي نيوز "نتخذ هذه القرارات استنادا إلى أدلة".

وأكد أن الهند ادرجت على القائمة الحمراء قبل اعتبار المتحور الهندي "قيد التحقيق" وبسبب "عدد حالات كوفيد-19 المرتفعة" بين المسافرين القادمين من هذا البلد.

وحذر بوريس جونسون الجمعة من أن المتحور الهندي لفيروس كورونا قد يعرقل خطط رفع جميع القيود المطبقة في بريطانيا المقررة في 21 يونيو، إذا استمر في الانتشار فيها، بعد زيادة مقلقة في عدد الإصابات في شمال غرب البلاد والعاصمة لندن.

ورغم دعوات علماء الأوبئة لتوخي الحذر، اعتبر أن لا سبب لتأجيل تخفيف القيود المقرر الإثنين مع إعادة فتح المطاعم والحانات في الداخل والأماكن الثقافية والملاعب الرياضية مع قدرة استيعابية محدودة واستئناف الرحلات إلى الخارج.

وقدرت اللجنة العلمية التي تقدم التوصيات للحكومة أن هناك "احتمالًا واقعيًا" بأن يكون المتحور معديًا أكثر بنسبة تصل إلى 50% من الذي ظهر نهاية عام 2020 في جنوب شرق بريطانيا. وقد أدى الأخير إلى تفشي الإصابات والوفيات في المملكة المتحدة، ما أرغم البلاد على إعادة فرض إغلاق لأشهر طويلة في يناير.

وحذرت اللجنة من أنه إذا تبين أنه أشد عدوى ب40% إلى 50%، فإن تخفيف القيود الاثنين قد "يؤدي إلى زيادة كبيرة في عدد حالات الاستشفاء" والتي ستكون "مماثلة أو أكبر من الذروات السابقة"، عندما بلغت الخدمات الصحية قدراتها القصوى.