ظريف يصل إلى إيطاليا في إطار جولة أوروبية
طهران- (د ب أ):
وصل وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف صباح اليوم الأحد إلى إيطاليا للقاء المسؤولين الإيطاليين وكذلك المسؤولين في الفاتيكان.
وسيناقش ظريف خلال لقاءاته في إيطاليا تعزيز التعاون في القضايا ذات الاهتمام المشترك على الصعيدين الثنائي والدولي، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء الجمهورية الإسلامية الإيرانية (إرنا).
وبدأ ظريف جولة أوروبية الخميس الماضي وكانت العاصمة الإسبانية مدريد محطته الأولى.
وألغى ظريف زيارة كان من المقرر أن يقوم بها للنمسا أمس، وذلك بعد رفع أعلام إسرائيلية على مبان حكومية في فيينا.
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