الجيش الإسرائيلي يقصف منازل لقادة حماس ومنشآت في غزة

10:54 ص الأحد 16 مايو 2021
الجيش الإسرائيلي يقصف منازل لقادة حماس ومنشآت في غزة

الجيش الإسرائيلي

وكالات:

أعلن الجيش الإسرائيلي أنه قصف الليلة الماضية أكثر من 90 هدفا في قطاع غزة، بما في ذلك منازل لقادة في حركة المقاومة الإسلامية (حماس).

وقال الجيش في بيان اليوم الأحد، إن "من بين الأهداف التي تم استهدافها منازل رئيس المكتب السياسي لحركة حماس في قطاع غزة يحيى السنوار وشقيقه محمد السنوار المسؤول عن إمداد الحركة في خان يونس".

كذلك ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن الطيران قصف مكتب رئيس دائرة التخطيط والتطوير في المكتب السياسي لحماس، سامح شراج، ومنزل قائد إحدى كتائب "حماس" في قطاع غزة، يوسف عبد الوهاب.

وتصاعد التوتر بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية منذ 10 الشهر الجاري، ولا يزال تبادل القصف متواصلا بين الطرفين.

وبحسب أحدث البيانات، قُتل ما لا يقل عن 10 أشخاص في الجانب الإسرائيلي و146 في الجانب الفلسطيني.

الجيش الإسرائيلي إسرائيل غزة حركة المقاومة الإسلامية

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