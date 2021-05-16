مصر تستقبل أول حافلة ركاب فلسطينيين عبر معبر رفح بعد العيد

شمال سيناء - أشرف سويلم :

استقبل معبر رفح البري، صباح اليوم الأحد أول حافلة ركاب فلسطينية وصلت من قطاع غزة إلى الجانب المصري عبر معبر رفح البري في تمام الساعة العاشرة من صباح اليوم أي بعد مرور ساعة كاملة على فتح المعبر في التاسعة صباحا.

وصلت أول حافلة إلى الجانب المصري تقل 95 مسافرًا فلسطينيا بينهم مسافرين للخارج وطلاب ومرضي ويجري إنهاء إجراءات وصولهم لمصر بصالة الوصول بمعبر رفح البري.

أعادت السلطات المصرية، فتح معبر رفح البري في تمام الساعة التاسعة من صباح اليوم الأحد لعبور الفلسطينيين من قطاع غزة إلى مصر فقط اي العبور باتجاه واحد فقط للسماح بإدخال الجرحى الفلسطينيين والمسافرين والحالات الحرجة والإنسانية.

استعدت السلطات المصرية بمعبر رفح البري بتدعيم أطقم العمل بالمعبر في كافة الإدارات وجرى الدفع بـ16 سيارة إسعاف مصرية مخصصة لنقل الحالات الحرجة تتمركز داخل ساحة معبر رفح البري انتظارا لوصول أي جرحى فلسطينيين قادمين من قطاع غزة إلى مصر كما جرى الدفع بطاقم طبي من مختلف التخصصات الطبية لتقديم الإسعافات الأولية للجرحى الفلسطينيين