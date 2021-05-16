ألمانيا تُسجل 8 آلاف إصابة جديدة و71 حالة وفاة بكورونا
برلين- (أ ش أ):
سجلت ألمانيا، اليوم الأحد، 71 حالة وفاة و8 آلاف و500 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" خلال الساعات الـ24 الماضية.
ووفقا للبيانات الواردة على موقع معهد (روبرت كوخ) للأمراض المعدية، فقد ارتفع بذلك إجمالي الوفيات المرتبطة بـ"كوفيد-19" المسجلة في ألمانيا منذ ظهور الوباء إلى 86 ألفا و96 حالة، فيما بلغ العدد التراكمي للإصابات التي سُجلت طوال تلك الفترة 3 ملايين و593 ألفا و434 إصابة.
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