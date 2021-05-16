الهند تسجل 311 ألفا و170 إصابة و4077 حالة وفاة بكورونا
نيودلهي- (أ ش أ):
سجلت وزارة الصحة الهندية 311 ألفا و170 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، في الساعات الأربع والعشرين الماضية؛ ليرتفع بذلك إجمالي حصيلة الإصابات بالفيروس في عموم البلاد منذ بدء الجائحة وحتى الآن إلى 24 مليونا و684 ألفا و77 حالة.
وأظهرت البيانات الصادرة عن الوزارة - حسبما ذكرت قناة "إنديا تي في" الهندية اليوم الأحد - أنه تم تسجيل 4077 حالة وفاة جديدة جراء الإصابة بالفيروس في الفترة ذاتها؛ لترتفع الحصيلة الإجمالية للوفيات إلى 270 ألفا و284 حالة.
وأشارت الوزارة إلى تعافي 362 ألفا و437 شخصا على مدار الـ24 ساعة الماضية، مما رفع إجمالي عدد المتعافين من الفيروس إلى 20 مليونا و795 ألفا و335 شخصا.
ووفقا لأحدث البيانات، يبلغ عدد حالات الإصابة النشطة حاليا في الهند إلى 3 ملايين و618 ألفا و458 حالة.
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