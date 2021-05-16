كوريا الجنوبية تسجل 610 إصابات جديدة بفيروس كورونا
سول -(أ ش أ):
ذكرت الوكالة الكورية لمكافحة الأمراض والوقاية منها اليوم الأحد أنه تم تسجيل 610 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) في البلاد خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع بذلك إجمالي حالات الإصابة المؤكدة بالفيروس إلى 131 ألفا و671 حالة.
وأوضحت الوكالة - حسبما ذكرت هيئة الإذاعة الكورية (كيه بي إس) - أنه تم تسجيل 4 حالات وفاة جديدة جراء الإصابة بالفيروس في البلاد، ليرتفع بذلك إجمالي الوفيات إلى 1900 حالة.
وأشارت إلى أن عدد المصابين بالفيروس الذين يرقدون في حالات حرجة بالمستشفيات يبلغ حاليا 150 شخصا.
هذا المحتوى من
كورونا.. لحظة بلحظة
كورونا فى مصر
-
244520
عدد المصابين
-
180577
عدد المتعافين
-
14269
عدد الوفيات
كورونا فى العالم
-
163142091
عدد المصابين
-
141433932
عدد المتعافين
-
3382455
عدد الوفيات
إعلان