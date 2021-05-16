كوريا الجنوبية تسجل 610 إصابات جديدة بفيروس كورونا

08:16 ص الأحد 16 مايو 2021
كوريا الجنوبية تسجل 610 إصابات جديدة بفيروس كورونا

كوريا الجنوبية

سول -(أ ش أ):

ذكرت الوكالة الكورية لمكافحة الأمراض والوقاية منها اليوم الأحد أنه تم تسجيل 610 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) في البلاد خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع بذلك إجمالي حالات الإصابة المؤكدة بالفيروس إلى 131 ألفا و671 حالة.

وأوضحت الوكالة - حسبما ذكرت هيئة الإذاعة الكورية (كيه بي إس) - أنه تم تسجيل 4 حالات وفاة جديدة جراء الإصابة بالفيروس في البلاد، ليرتفع بذلك إجمالي الوفيات إلى 1900 حالة.

وأشارت إلى أن عدد المصابين بالفيروس الذين يرقدون في حالات حرجة بالمستشفيات يبلغ حاليا 150 شخصا.

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كوريا الجنوبية فيروس كورونا مكافحة الأمراض كوفيد-19

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