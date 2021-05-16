"جونز هوبكنز": 162 مليونا و208 آلاف.. إجمالي إصابات كورونا حول العالم
واشنطن-(أ ش أ):
ذكرت جامعة (جونز هوبكنز) الأمريكية، أن إجمالي حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) حول العالم ارتفع إلى 162 مليونا و208 آلاف و37 حالة.
وأفادت الجامعة - حسبما نشرت على موقعها الإلكتروني اليوم الأحد - بأن إجمالي الوفيات جراء الإصابة بالفيروس حول العالم ارتفع إلى 3 ملايين و365 ألفا و106 حالات.
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