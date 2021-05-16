الاحتلال الإسرائيلي يشن غارات عنيفة على قطاع غزة

وكالات:

تشن مقاتلات الاحتلال الإسرائيلي، غارات جوية عنيفة على قطاع غزة الفلسطيني، وسط تصاعد التوتر في المنطقة، وذلك بحسب ما ذكرته فضائية العربية.

وكانت صافرات الإنذار انطلقت في مدينة تل أبيب بعد إطلاق صاروخ في وقت متأخر من مساء السبت.

وغرد جيش الاحتلال الإسرائيلي على موقع تويتر "أعلنت حماس أنها ستطلق صواريخ على تل أبيب منتصف الليل [2100 بتوقيت جرينتش]". "التهديد باستهداف مدينة، هو بحد ذاته انتهاك للقانون الدولي. إذا نفذت حماس تهديدها ، فإنها ستنتهك القانون الدولي مرة أخرى باستهداف المدنيين".

وفي وقت لاحق من اليوم، قصف سلاح الجو التابع للاحتلال الإسرائيلي برج الجلاء الشاهق المؤلف من 14 طابقًا في قطاع غزة حيث توجد مكاتب لمؤسسات إعلامية مثل مكتب وكالة "أسوشيتد برس" الأمريكية.