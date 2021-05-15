البيت الأبيض: أبلغنا الإسرائيليين بأهمية ضمان سلامة الصحفيين ووسائل الإعلام

واشنطن - (أ ش أ):

قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض، جين ساكي، اليوم السبت، إن الإدارة الأمريكية أبلغت الحكومة الإسرائيلية بأهمية ضمان سلامة وأمن الصحفيين واوسائل الإعلام المستقلة، وذلك بعد قصف الجيش الإسرائيلي لبرج مدني في غزة، يضم عددا من مكاتب وسائل الإعلام، بينها وكالة "أسوشيتد برس" للأنباء.

وكتبت المتحدث الأمريكية - عبر صفحتها على منصة التدوينات القصيرة (تويتر) - "أخبرنا الإسرائيليين مباشرة أن ضمان سلامة وأمن الصحفيين ووسائل الإعلام المستقلة مسئولية أساسية".