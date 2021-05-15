هيئة صحية أمريكية: يجب على مدارس أمريكا الالتزام بقواعد الأقنعة الواقية

11:23 م السبت 15 مايو 2021
هيئة صحية أمريكية: يجب على مدارس أمريكا الالتزام بقواعد الأقنعة الواقية

الولايات المتحدة

واشنطن - (د ب أ)

أعلنت هيئة مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها في أمريكا في أحدث إرشاداتها، إنه يجب على المدارس الأمريكية الحفاظ على قواعد وضع الأقنعة الواقية على الأقل حتى نهاية العام الدراسي، رغم قولها إن البالغين الذين تم تطعيمهم بالكامل يمكنهم التخلي عن أغطية الوجه بأمان في معظم الأماكن، حسبما أفادت وكالة بلومبرج للأنباء اليوم السبت.

وذكرت مراكز السيطرة على الأمراض في بيان اليوم السبت: "يجب أن يكون الاستخدام الشامل والصحيح للأقنعة" في المدارس من رياض الأطفال وحتى الصف الثاني عشر التي تتم الدراسة في فصولها و"يجب زيادة التباعد الاجتماعي إلى أقصى حد ممكن".

ويشمل ذلك إيجاد مسافة بين الأطفال في الحافلات المدرسية كلما كان ذلك ممكنا والتأكد من أن "المعلمين والموظفين يغسلون أيديهم بطريقة مناسبة ويلتزمون بآداب الجهاز التنفسي"، وفقا لهيئة مراكز السيطرة على الأمراض.

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