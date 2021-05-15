الخارجية للجزيرة: اتصالات مصرية مكثفة مع الجانبين للتوصل إلى تهدئة تامة

وكالات:

أكد المتحدث باسم الخارجية المصرية، المستشار أحمد حافظ، أن مصر تجري اتصالات مكثفة مع الجانبين، في إشارة إلى "حماس وإسرائيل"، للتوصل إلى تهدئة تامة.

وقال حافظ، في تصريحات لقناة الجزيرة، إن "الأولوية حاليًا هي للعمل على وقف التصعيد وحقن الدماء، ونطالب دوما بدفع مسار التسوية السياسية للقضية الفلسطينية".

وأضاف أنه "بعد التوصل إلى تهدئة تجب العودة إلى أصل المشكلة ومعالجته، وأن ما يجري حاليا يثبت أهمية التوصل إلى حل سياسي شامل للقضية".

وتابع أنه "يجب أن نعالج أصل المشكلة كي نخرج الوضع من إطار الفعل ورد الفعل، والجهود المصرية مستمرة وتغطي كامل جوانب استحقاقات التهدئة المنشودة".

وأشار إلى أن "هناك تواصل مصري مع الأطراف الدولية المعنية وخصوصًا الجانب الأمريكي".

وتصاعدت التوترات في غزة، بعد شن الاحتلال الإسرائيلي عدوانًا عسكريًا على القطاع مؤخرًا.

وتكثف مصر اتصالاتها مع الجهات المعنية للتوصل إلى تهدئة في المنطقة.

أورد تلفزيون فلسطين أن حصيلة ضحايا العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة ارتفع حتى مساء السبت إلى 145 شهيدًا، وذلك بعد استشهاد فلسطينيين متأثرين بجروحهما.

ونقل التلفزيون الفلسطيني عن مصادر طبية في قطاع غزة القول إنه من بين الشهداء 41 طفلاً، و23 سيدة، علاوة على إصابة 1100، منهم 313 طفلاً، و206 سيدة، من بينم 38 إصابة بالغة الخطورة.