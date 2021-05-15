إصابة 33 فلسطينيا برصاص الاحتلال خلال مواجهات اليوم في الضفة الغربية

رام الله - (بي بي سي)

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، مساء السبت إصابة 33 فلسطينيًا برصاص الجيش الإسرائيلي السبت خلال مواجهات في مناطق مختلفة بالضفة الغربية.

وأضافت وزارة الصحة في بيان لها أن مجمل الإصابات التي تعاملت معها كانت بالرصاص الحي والمطاطي.

وترأس الرئيس الفلسطيني محمود عباس، من جانب آخر، اجتماعًا طارئا لمتابعة الوضع في الأراضي الفلسطينية كافة، بحضور رئيس الوزراء محمد اشتية، وقادة الأجهزة الأمنية، وكبار المسؤولين.

واستمع عباس إلى تقارير مفصلة حول الاعتداءات الإسرائيلية المستمرة سواء من قبل المستوطنين أم الجيش الإسرائيلي وذلك بحسب الوكالة الرسمية "وفا".

ووجه الرئيس الفلسطيني تعليماته بتوفير كل الإمكانيات من أجل تعزيز "صمود الفلسطينيين في مواجهة الاعتداءات الاسرائيلية".