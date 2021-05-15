نتنياهو: العملية العسكرية في غزة لن تنتهي إلا بتحقيق أهدافها

وكالات

زعم رئيس الوزراء الإسرائيلي بينيامين نتنياهو، مساء السبت، أن بلاده تبذل كل ما في وسعها لعدم الإضرار بالمدنيين في قطاع غزة، في إطار المعركة الجارية بين فصائل المقاومة وجيش الاحتلال الإسرائيلي، حسبما ذكرت "العربية".

وقال نتنياهو في كلمة مساء اليوم، إن قوات الجيش الإسرائيلي توجه ضربات تستهدف أنفاق حركة حماس في قطاع غزة، وتوجه ضربات قاصمة لهم في القطاع، وعن ضرب الأبراج المدنية، قال إنها تأوي أنشطة "الإرهابيين" في قطاع غزة.

وأكد أن العملية العسكرية التي أطلقها الجيش الإسرائيلي باسم "حارس الأسوار" في قطاع غزة لم تنتهي ولن تنتهي إلا بتحقيق أهدافها.

ووجه كلمة لقادة حماس قائلاً: "لا يمكن أن تختبئوا تحت الأرض أو فوقها" مضيفًا: "تنتظرنا أيام ليست بالسهلة وعلينا أن نبقى يقظين وموحدين".

وعن الأحداث في الداخل الإسرائيلي، قال: "ما يجري في الداخل الإسرائيلي من أعمال عنف أمر خطير جدًا، وأن كل من يؤيد المخربين في الداخل سيدفع الثمن، وسنبذل ما في وسعنا لإعادة الاستقرار إلى الداخل الإسرائيلي".