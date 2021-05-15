وزير الدفاع الإسرائيلي يمدد حالة الطوارئ في مدينة اللد

11:00 م السبت 15 مايو 2021
وزير الدفاع الإسرائيلي يمدد حالة الطوارئ في مدينة اللد

بيني جانتس

رام الله - (أ ش أ):

أعلن وزير الدفاع الإسرائيلي بيني جانتس، اليوم /السبت/، تمديد حالة الطوارئ في مدينة اللد الواقعة شمال غرب القدس على ضواحي تل أبيب، والتي يسكنها عدد كبير من فلسطينيي الداخل، وتشهد مواجهات عنيفة منذ الثلاثاء الماضي بين الفلسطينيين والإسرائيليين أدت لاستشهاد شاب فلسطيني.

وذكرت صحيفة (جيروزاليم بوست) الإسرائيلية - عبر موقعها الإلكتروني - أن قرار جانتس بتمديد حالة الطوارئ جاء بعد زيارته للمدينة مع المفوض العام للشرطة، كوبي شبتاي.

وأعلنت السلطات الإسرائيلية - الأسبوع الماضي - فرض حظر للتجوال في ساعات الليل بالمدينة بعد تصاعد المواجهات بين المتطرفين اليهود ومحتجين عرب على الأوضاع في القدس المحتلة. وشهدت مدن أخرى من بينها عكا وحيفا ويافا مواجهات مماثلة.

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