"القسام" تعلن رفع حظر التجول عن تل أبيب حتى منتصف ليل اليوم

10:47 م السبت 15 مايو 2021
"القسام" تعلن رفع حظر التجول عن تل أبيب حتى منتصف ليل اليوم

كتائب القسام

غزة - (د ب أ)

أعلنت كتائب "القسام" الفلسطينية عن "رفع حظر التجول عن تل أبيب ومحيطها حتى الساعة 12 منتصف ليل اليوم (حسب التوقيت المحلي)، بأمر من قائد هيئة الأركان أبو خالد محمد الضيف".

وقالت كتائب "القسام" في بيان على موقعها الإلكتروني: "بأمر من قائد هيئة الأركان أبو خالد محمد الضيف رُفع حظر التجول عن تل أبيب ومحيطها لمدة ساعتين من الساعة العاشرة وحتى الساعة الثانية عشرة ليلاً، وبعد ذلك أمر بعودتهم للوقوف على رجل واحدة".

وفي وقت سابق قال الناطق العسكري باسم كتائب الشهيد عز الدين القسام "أبو عبيدة" إنه بعد قصف البرج المدني في غزة، على سكان تل أبيب والمركز أن يقفوا على رجلٍ واحدة وينتظروا ردنا المزلزل.

وأضاف في تغريدة له عبر قناته على تطبيق "تليجرام": "بمجرد التلويح بقصف برج مدني في غزة وجهنا قبل دقائق رشقة صاروخية تجاه تل أبيب".

وكان أبو عبيدة أعلن أن الكتائب جهزت نفسها لقصف مدينة تل أبيب لمدة 6 أشهر متواصلة.

كتائب القسام فلسطين فلسطي حظر التجول

الخبر التالى:

تونس تنسق مع دول عربية وإسلامية قبل اجتماع مجلس الأمن بشأن العدوان الإسرائيلي على غزة
Corno symptom

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 242120

    عدد المصابين

  • 179261

    عدد المتعافين

  • 14150

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 161793457

    عدد المصابين

  • 139602600

    عدد المتعافين

  • 3357400

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

  • عاجل:​شديد الحرارة و5 درجات ارتفاع.. الأرصاد تكشف تفاصيل طقس الأحد

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا