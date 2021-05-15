"القسام" تعلن رفع حظر التجول عن تل أبيب حتى منتصف ليل اليوم

غزة - (د ب أ)

أعلنت كتائب "القسام" الفلسطينية عن "رفع حظر التجول عن تل أبيب ومحيطها حتى الساعة 12 منتصف ليل اليوم (حسب التوقيت المحلي)، بأمر من قائد هيئة الأركان أبو خالد محمد الضيف".

وقالت كتائب "القسام" في بيان على موقعها الإلكتروني: "بأمر من قائد هيئة الأركان أبو خالد محمد الضيف رُفع حظر التجول عن تل أبيب ومحيطها لمدة ساعتين من الساعة العاشرة وحتى الساعة الثانية عشرة ليلاً، وبعد ذلك أمر بعودتهم للوقوف على رجل واحدة".

وفي وقت سابق قال الناطق العسكري باسم كتائب الشهيد عز الدين القسام "أبو عبيدة" إنه بعد قصف البرج المدني في غزة، على سكان تل أبيب والمركز أن يقفوا على رجلٍ واحدة وينتظروا ردنا المزلزل.

وأضاف في تغريدة له عبر قناته على تطبيق "تليجرام": "بمجرد التلويح بقصف برج مدني في غزة وجهنا قبل دقائق رشقة صاروخية تجاه تل أبيب".

وكان أبو عبيدة أعلن أن الكتائب جهزت نفسها لقصف مدينة تل أبيب لمدة 6 أشهر متواصلة.