ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي على غزة إلى 145 شهيدا بينهم 41 طفلا

10:15 م السبت 15 مايو 2021
ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي على غزة إلى 145 شهيدا بينهم 41 طفلا

اثار القصف الاسرائيلي على غزة

رام الله - (أ ش أ):

أورد تلفزيون فلسطين أن حصيلة ضحايا العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة ارتفع حتى اللحظة إلى 145 شهيدا، وذلك بعد استشهاد فلسطينيين متأثرين بجروحهما.

ونقل التلفزيون الفلسطيني عن مصادر طبية في قطاع غزة القول إنه من بين الشهداء 41 طفلا، و23 سيدة، علاوة على إصابة 1100، منهم 313 طفلا، و206 سيدة، من بينم 38 إصابة بالغة الخطورة".

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الاحتلال الإسرائيلي رام الله غزة فلسطين

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