وزير خارجية باكستان يعرب لشكري عن تقديره لجهود مصر بشأن القضية الفلسطينية

09:38 م السبت 15 مايو 2021
وزير خارجية باكستان يعرب لشكري عن تقديره لجهود مصر بشأن القضية الفلسطينية

سامح شكري وزير الخارجية

القاهرة - (أ ش أ):

تلقىَ وزير الخارجية سامح شكري اليوم السبت اتصالًا هاتفيًا من نظيره الباكستاني شاه قريشي الذي أعرب عن تقديره ودعمه للجهود المصرية للتوصل لوقف إطلاق نار بين الجانبيّن الفلسطيني والإسرائيلي.

وأشاد الوزير الباكستانى بتحركات الدبلوماسية المصرية لتحقيق هذا الهدف.

وذكرت وزارة الخارجية - فى بيان صحفى- أن الاتصال الهاتفي تناول أيضا سُبل التنسيق بين مصر وباكستان في المحافل الدولية والإقليمية بشكل عام، وفي منظمة التعاون الإسلامي بشكل خاص، لدعم المساعي الدبلوماسية لإنهاء الأزمة الحالية وكذلك سُبل دعم جهود التوصُل لحل دائم وشامل للصراع الفلسطيني الإسرائيلي قائم على أسس مقررات الشرعية الدولية، وعلى رأسها إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية.

وبحث الوزيران سبل تعزيز العلاقات المصرية الباكستانية في كافة المجالات، بما يحقق مصالح مصر وباكستان.

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