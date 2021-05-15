رئيس إندونيسيا: ندين الاعتداءات الإسرائيلية في غزة ويتعين وقف العدوان فورًا

09:29 م السبت 15 مايو 2021
رئيس إندونيسيا: ندين الاعتداءات الإسرائيلية في غزة ويتعين وقف العدوان فورًا

الرئيس الإندونيسي جوكو ويدودو

جاكرتا - ( د ب أ )

أعرب الرئيس الإندونيسي جوكو ويدودو اليوم السبت، عن إدانته للهجمات الإسرائيلية على قطاع غزة التى أدت إلى سقوط مئات الأشخاص بين قتيل وجريح ومن بينهم نساء وأطفال، مشيرًا إلى أن إندونيسيا تدين بشدة هذه الهجمات.

ونقل موقع "ديتيك دوت كوم" الإندونيسي، قول الرئيس ويدودو عبر حسابه على موقع تويتر للتواصل الاجتماعي إن بلاده تدين بشدة هذه الهجمات وتطالب بوقفها على الفور.

وذكر الرئيس الذى يشتهر فى البلاد باسم "جوكووي" أنه تحدث خلال الأيام القليلة الماضية مع عدد من القادة في رابطة دول جنوب شرق آسيا "الآسيان" وناقش معهم الأوضاع العالمية بما في ذلك الوضع في فلسطين والذي يرى أنه مثير للقلق.

وكان رئيس إندونيسيا دعا مجلس الأمن الدولي يوم الثلاثاء الماضى إلى اتخاذ إجراء للرد على الهجمات والأعمال الإسرائيلية الأخيرة ضد الفلسطينيين، ومن بينها اقتحام المسجد الأقصى .

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